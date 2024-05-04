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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

«لوك ناعم».. أسيل عمران تظهر بإطلالة ساحرة على «إنستجرام»

أسيل عمران
أسيل عمران

خطفت الفنانة السعودية أسيل عمران، أنظار جمهورها ومتابعيها، من خلال جلسة تصوير جديدة، شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة ناعمة وبسيطة.

تفاصيل إطلالة أسيل عمران

ظهرت أسيل عمران وهي ترتدي توب باللون الأبيض، عليه بنطال ناعم باللون الـ"أوف وايت" من الجبردين، واختارت قميصا بأكمام طويلة باللونين اللبني والأبيض.

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وتركت أسيل عمران خصلات شعرها السوداء على كتفيها وظهرها في تسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تبالغ أسيل عمران في إظهار ملامحها بوضع المكياج، حيث اختارت وضع اللون الروز للشفاه، مع الماسكرا والآي لاينر.

ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت بارتداء قرطين باللون الفضي، ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.

أسيل عمران
أسيل عمران
أسيل أسيل عمران إطلالة أسيل عمران تفاصيل إطلالة اسيل عمران الفنانة السعودية أسيل عمران

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