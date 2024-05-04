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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

خالد الغندور
خالد الغندور

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق على فوز النادي الأهلي على نظيره الجونة بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الأسبوع الـ21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب عبر حسابه علي فيسبوك "الأهلي يهزم الجونة بنتيجة ثلاثية نظيفة ضمن مباريات الأسبوع الـ21 لبطولة الدوري، رأيكم :من هو نجم مباراة اليوم بين الأهلي والجونة بالدوري ؟"

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 27 يحتل بهم المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

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