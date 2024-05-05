محمد فضل: أفشة أخطأ وهذا الأمر غير مقبول في الأهلي

قال محمد فصل لاعب الأهلي السابق، إن أفشة إذا كان لديه اعتراض علي أمر معين يحب أن يكون في غرف خاصة مع المدرب وطالما تحدث عن المدرب وما يحدث في المؤتمر عكس الحقيقة فهذا أمر غير صحيح وغير مقبول .

وأضاف فضل في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أن الشناوي يجب أن يكون مساند لمصطفي شوبير وأنه لا يعرف حقيقة رفض الشناوي المشاركة أم لا، ولكن لا أظن أنه يتحدث في مثل هذه الأمور.

وأشار إلى أن التشكيل الأفضل من وجهة نظره لمباراة الترجي التونسي هو مصطفي شوبير ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني وفي الوسط أكرم توفيق ومروان عطية وأمامهم يكون أمام عاشور وفي الأمام حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي .