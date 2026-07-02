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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أجانب .. حبس أعضاء شبكة الحرام بعد سقوطهم في الحي الراقي

المتهمون
المتهمون
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة مع أجانب أعضاء شبكة الحرام في مدينة الشيخ زايد.

وطلبت النيابة تحريات مباحث الآداب حول الواقعة وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

و أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام عدد من الأشخاص "يحملون جنسيات دول مختلفة" بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب راغبى المتعة بمقابل مبالغ مالية. 



عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديدهم أحد الأشخاص، 3 سيدات "يحملون جنسية دولتين مختلفتين" وتبين قيامهم باستئجار شقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة وإستغلالها كمقر لممارسة نشاطهم الإجرامى ، وتم ضبطهم بالشقة المشار إليها ، وضُبط بحوزتهم (مبالغ مالية ،عملات أجنبية "مقلدة")، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأن المبالغ المالية المقلدة يستخدمونها فى النصب والإحتيال على عملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الشيخ زايد شبكة الحرام النيابة العامة

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