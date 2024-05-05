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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يوقع غرامة مالية على أفشة.. تفاصيل

أفشة
أفشة

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي قرر تغريم محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد موقفه الأخير عقب مباراة مازيمبي الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "النادي الأهلي قرر توقيع غرامة مالية على أفشة قدرها 50 ألف جنيه".

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، أرسلت خطاب إلى الاتحاد الدولي "الفيفا"، للاستفسار عن أزمة محمد الشيبي لاعب بيراميدز وحسين الشحات لاعب الأهلي، بمباراة الفريقين بالموسم الماضي.
 

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