الأهلي يوقع غرامة مالية على أفشة.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي قرر تغريم محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد موقفه الأخير عقب مباراة مازيمبي الكونغولي، بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "النادي الأهلي قرر توقيع غرامة مالية على أفشة قدرها 50 ألف جنيه".

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، أرسلت خطاب إلى الاتحاد الدولي "الفيفا"، للاستفسار عن أزمة محمد الشيبي لاعب بيراميدز وحسين الشحات لاعب الأهلي، بمباراة الفريقين بالموسم الماضي.

