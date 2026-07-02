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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية: قواتنا نفذت ضربة انتقامية مُكثفة ضد منشآت مجمع الصناعات الدفاعية في كييف

أ رشيفية
أ رشيفية
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية نفذت ضربة انتقامية مكثفة ضد منشآت مجمع الصناعات الدفاعية في كييف، وذلك ردًا على الهجمات الإرهابية التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على البنية التحتية المدنية داخل الأراضي الروسية.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك"، أن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة واسعة، استهدفت منشآت الصناعة العسكرية في كييف، باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تُطلق من الجو والبر والبحر، إضافةً إلى طائرات مُسيّرة هجومية، وذلك ردًا على الهجمات الإرهابية التي شنها نظام كييف على البنية التحتية المدنية داخل الأراضي الروسية.

وأضافت الوزارة: "نتيجةً لذلك، استُهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا وتشيركاسي وتشيرنيغوف وكييف".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، نشرت أمس الأربعاء، لقطات مصورة توثق استهداف المراكز اللوجستية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والمخصصة لنقل الطائرات المسيرة في مدينة نوفايا أوديسا بمقاطعة نيكولايف، وذلك عبر توجيه ضربات بمسيرات من طراز "غيران".

وزارة الدفاع الروسية القوات الروسية كييف لقوات المسلحة الأوكرانية الهجمات الإرهابية

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