«سانا» : الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مناطق في ريفي درعا والقنيطرة بالقذائف المدفعية

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مناطق في ريفي درعا الغربي والقنيطرة الجنوبي بعدد من القذائف المدفعية، طالت محيط قريتي عابدين وجملة في حوض اليرموك، وأراضٍ زراعية بين بلدتي بريقة وكودنة، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن قوات الاحتلال أطلقت قذيفة مدفعية باتجاه محيط قرية عابدين، وقذيفة أخرى استهدفت الأراضي الزراعية في محيط قرية جملة بريف المحافظة الغربي، وسط تحليق لطيران الاستطلاع التابع للاحتلال فوق المنطقة المستهدفة.
فيما ذكرت أن الاحتلال استهدف بثلاث قذائف مدفعية الأراضي الواقعة بين قرية بريقة وبلدة كودنة في الريف الجنوبي للمحافظة، مشيراً إلى أن القصف طال أراضي زراعية، ولم يسفر عن تسجيل إصابات.
وتتعرض القرى الواقعة في ريفي درعا والقنيطرة والقريبة من خطوط التماس مع الجولان السوري المحتل، لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما ينعكس سلباً على حياة السكان والنشاط الزراعي والاستقرار في تلك المناطق.