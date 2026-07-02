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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب ألمانيا يوجه رسالة اعتذار للجماهيره بعد وداع كأس العالم

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
عبدالله هشام

وجه منتخب ألمانيا إعتذارا لجماهيره بعد الخروج المدوي من دور الـ 32 بكأس العالم بعد الهزيمة القاسية أمام باراجواي بركلات الترجيح 

وقال منتخب ألمانيا في بيان رسمي : لقد أُقيمت بطولة كأس العالم لهذا العام في مكان بعيد جداً. لكنكم كنتم هناك. كانت أصواتكم هادرة، وكنتم مستعدين للمزيد، لسوء الحظ، كنا بعيدين كل البعد عن تحقيق أهدافنا على أرض الملعب.

وأضاف : لقد فشلنا في إظهار ما يمكن لهذا الفريق تحقيقه حقاً. ونتيجة لذلك، ودّعنا البطولة في وقت مبكر جداً، وبشكل مستحق. 

وواصل : كنا نريد أن نخوض هذه الرحلة معكم ونفرّح ألمانيا. لكننا هذا العام، كفريق، لم نكن قادرين على فعل ذلك ببساطة، إنه أمر مؤلم،مؤلم لنا تماماً كما هو مؤلم للكثيرين غيرنا. 

وأكمل : نحن نتقبل الانتقادات الموجهة لأدائنا، فهي مبررة وجزء من الرياضة، لكن لا مكان للكراهية في كرة القدم، لن نتسامح مع العنصرية أو أي شكل آخر من أشكال التمييز. 

واختتم منتخب ألمانيا تصريحاته قائلا : كرة القدم ترمز إلى المجتمع والوحدة، لا إلى الانقسام. إلى كل من ساندنا: شكراً لكم على تواجدكم. شكراً لكم على دعمكم المذهل. سنعود أقوى، وأنتم إلى جانبنا، منتخبكم الوطني"

منتخب ألمانيا ألمانيا باراجواي كأس العالم ألمانيا وباراجواي

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