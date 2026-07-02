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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نصّاب ينتحل صفة موظف خدمة عملاء للاستيلاء على أموال عُملاء البنوك بالمنيا

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة وقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على أموالهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وتحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به.
 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وضُبط بحوزته (3 هواتف محمولة "بفحصها تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – 6 شرائح خطوط هواتف محمولة مختلفة).. وبمواجهته أقرّ بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وارتكابه عدد (4) وقائع بذات الأسلوب .

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم .



 

الأجهزة الأمنية النصب المنيا

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