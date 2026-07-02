منظمة خريجي الأزهر تنعى شهداء الواجب من رجال الحماية المدنية والمواطنين

تتقدم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان -رئيس المنظمة، الأمين العام لهيئة كبار العلماء- الدكتور سلامة داوود -نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة- والسيد اللواء وائل بخيت -نائب رئيس مجلس الإدارة- و الدكتور عبد الدايم نصير -أمين عام المنظمة- والأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد -المستشار العلمي للمنظمة- وجميع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بها؛ بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر شهداء الواجب من رجال الحماية المدنية والمواطنين، الذين ضربوا المثل الأعلى في التضحية والفداء، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

تكريم رئاسي للشهداء

تحول اسم اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إلى حديث المصريين خلال الساعات الماضية، بعدما استشهد متأثرا بإصابته أثناء قيادته بنفسه عمليات إخماد الحريق الهائل الذي اندلع بمنطقة منشأة ناصر، في مشهد جسد المعنى الحقيقي للتضحية والفداء، ليكتب اسمه بين رجال الشرطة الذين رحلوا وهم يؤدون واجبهم الوطني حتى اللحظة الأخيرة.

من هو اللواء محمد الشربيني؟

واللواء الدكتور محمد الشربيني هو مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن القاهرة، ويعد أحد القيادات الأمنية المتخصصة في مجال مكافحة الحرائق والإنقاذ، حيث تولى الإشراف على العديد من خطط التأمين والتعامل مع الحوادث الكبرى داخل العاصمة، واشتهر بين زملائه بالتواجد الميداني في مواقع البلاغات وعدم الاكتفاء بإدارة العمليات من غرف التحكم، وهو ما ظهر جليا في حادث منشأة ناصر الذي انتهى باستشهاده أثناء أداء واجبه.