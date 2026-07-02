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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط صاحب مخبز استولى على 14 جوال دقيق مدعم في حملات بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز فى مركز  كفرالزيات، استولى على 14 جوال دقيق بلدى مدعم ، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

حملات تموينية 


وتلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز كفرالزيات، من ضبط صاحب مخبز استولى على 14 جوال دقيق مدعم ، زنة الجوال الواحد 50 كيلو، من الحصص المخصصة له.

ردع مخالفين 


كما تضمن التقرير ، أن ذلك بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، وقيامه بالتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

جرد الأرصدة

وتم تحرير محضر بالواقعة لصاحب المخبز المخالف، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية ضبط صاحب مخبز حملات تموينية رقابية ردع مخالفين

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