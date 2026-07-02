لاعتراضه على زيارة أمها.. بلاغ من فتاة ضد والدها تتهمه بالتعدي بالضرب وإرغامها على إنهاء حياتها بطنطا

شهدت قرية إخناواي التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية شيوع حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ تقدم فتاة عشرينية ببلاغ رسمي ضد والدها يحمل رقم 11384 اداري مركز شرطة طنطا تتهمه بالتعدي عليها بالضرب وإرغامها علي تناول حبة غلة لإنهاء حياتها لاعتراضه علي زيارة أمها .

تفاصيل الواقعة

وتكثف الأجهزهة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لفحص البلاغ والتأكد من صحته من عدمه .

تحرك أمني عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ يحمل رقم 11384 اداري مركز شرطة طنطا من فتاة تدعي "ا.م.ن"21 سنة ضد والدها تتهمه بالتعدي عليها بالضرب ومحاوله إجبارها علي انهاء حياتها بسبب علاقتها بأمها المنفصلة عن والدها بقرية إخناواي بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة للتحري عنها .

صدمة أهالي قرية إخناواي



وأفادت مصادر أمنية بتحرك قوات الشرطة لضبط الأب المذكور وعرضه علي جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.