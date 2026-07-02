الرئيس اللبناني جوزاف عون: حريصون على استقرار سوريا تماماً

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون لوزير الخارجية السوري اسعد الشيباني ان لبنان متمسك بإقامة علاقات أخوية بين البلدين قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين.

وقال الرئيس جوزاف عون: حريصون على استقرار سوريا تماماً كما تحرص سوريا على استقرار لبنان.

وأضاف : مرتاح للتنسيق بين البلدين لاسيما في مجالات ضبط الحدود ومنع تهريب الاشخاص والسلاح وكل ما هو مسيء لامن البلدين.



وتابع: اكد لي الرئيس الشرع في اكثر من لقاء واتصال ان دور سوريا لن يكون مثل دورها في الماضي وان صفحة جديدة فتحت بين البلدين لن تكون فيها سوريا مع طرف ضد آخر بل إلى جانب جميع اللبنانيين



كما رحب عون بتشكيل اللجنة العليا بين البلدين للحفاظ على مصالح لبنان وسوريا على حد سواء.

ومن جانبه ؛ نقل الوزير الشيباني إلى الرئيس عون تحيات الرئيس الشرع ودعوة رسمية لزيارة دمشق، مؤكدا أن زيارته تهدف الى تعزيز العلاقات بين البلدين وتفعيل التنسيق لاسيما في المجال الاقتصادي.