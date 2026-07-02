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أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان الكيمياء ..والجغرافيا متوسط
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان الكيمياء ..والجغرافيا متوسط

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنها واصلت اليوم متابعة وتغطية ورصد مستوى امتحانات الثانوية العامة 2026 ، وذلك علي مستوي الجمهورية.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها : أن الآراء المرصودة اليوم تؤكد وجود شكاوى من صعوبة امتحان مادة الكيمياء، حيث أوضح الطلاب أن الامتحان صعب ويحتاج لوقت أكثر من المخصص له، والأسئلة لم تأتي من النماذج الاسترشادية التي نشرتها الوزارة، وفي مستوي الطالب المتميز.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم : أما عن طلاب أدبي فقد أكدت الآراء المرصودة اليوم ، سهولة امتحان مادة الجغرافيا، حيث أوضح الطلاب أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط في معظم الأسئلة.

وفي نهاية بيانها ، شددت مؤسس اتحاد أمهات مصر، على الطلاب بعدم التركيز مع ما يتم تداوله على صفحات السوشيال ميديا، خاصة الإشاعات الخاصة بتداول الامتحانات.

كما أكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، على أولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ الملائم لأبنائهم داخل الأسرة وتشجيعهم علي المراجعة في جوء من الهدوء، والتأكيد علي أبنائهم بضرورة التركيز في الامتحانات القادمة، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

وقد أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 النظام الجديد والقديم لشعبتى العلوم والرياضيات امتحان مادة الكيمياء بإجمالي عدد (679180) طالبًا وطالبة، وأدي طلاب الشعبة الأدبية مادة الجغرافيا بإجمالي عدد ( 191165) طالبًا وطالبة، أمام (2032) لجنة سير على مستوى الجمهورية.

كما أدى (284) طالبًا وطالبة من مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى).

وأكد خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، وصولًا إلى لجان النظام والمراقبة.

وشهد رابع أيام امتحانات الثانوية العامة حالة من الانضباط الكامل بمختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، والتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان.

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