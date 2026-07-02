التعليم: نجحنا في محاصرة شاومينج و لا تداول لإمتحانات الثانوية العامة اليوم

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التعليم نجحت اليوم في محاصرة شاومينج ، مشيراً إلى أنه لأول مرة مرت امتحانات الكيمياء والجغرافيا التي اداها الطلاب بلجان الثانوية العامة 2026 بلا تداول وسط اجراءات مشددة .

وكان قد أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 النظام الجديد والقديم لشعبتى العلوم والرياضيات امتحان مادة الكيمياء بإجمالي عدد (679180) طالبًا وطالبة، وأدي طلاب الشعبة الأدبية مادة الجغرافيا بإجمالي عدد ( 191165) طالبًا وطالبة، أمام (2032) لجنة سير على مستوى الجمهورية.

كما أدى (284) طالبًا وطالبة من مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى).

وأكد خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، مرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، وصولًا إلى لجان النظام والمراقبة.

وشهد رابع أيام امتحانات الثانوية العامة حالة من الانضباط الكامل بمختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، والتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بالنظامين الجديد والقديم بالشعبتين الأدبية والعلمية يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2026 امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الأولي، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين بالنظام الجديد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية).

وقبل انطلاق الامتحان، أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتصالًا بجميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للتأكد من جاهزية اللجان وانتظام وصول أوراق الأسئلة، وتواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار اللجان، مشددًا على استمرار التنسيق المباشر بين غرفة العمليات المركزية والغرف المحلية، وسرعة التعامل مع أي موقف طارئ بما يضمن انتظام سير الامتحانات في جميع المحافظات.