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لم يتمالك دموعه .. المستشار محمد شيرين يستعيد لحظة استشهاد النائب العام هشام بركات
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لم يتمالك دموعه .. المستشار محمد شيرين يستعيد لحظة استشهاد النائب العام هشام بركات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

تأثر المستشار محمد شيرين فهمي بشدة ولم يتمالك دموعه، أثناء حديثه عن واقعة اغتيال المستشار الشهيد هشام بركات، مؤكدًا أن نبأ استشهاده كان من أكثر اللحظات صدمة في حياته، وذلك خلال مشاركته في الفيلم الوثائقي "لهشام بركات.. المستشار الشهيد".

رفعت الجلسة وتوجهت إلى المستشفى

روى المستشار محمد شيرين فهمي تفاصيل اللحظات الأولى التي تلقى خلالها خبر استهداف النائب العام الراحل، قائلًا إنه كان يترأس إحدى الجلسات لنظر قضية مهمة، وفور وصول الخبر إليه قرر رفع الجلسة على الفور والتوجه مسرعًا إلى مستشفى النزهة بمصر الجديدة.

وأضاف، متأثرًا: "بمجرد وصولي علمت بوفاته.. كان خبرًا صادمًا"، قبل أن تغلبه الدموع وهو يستعيد تلك اللحظات.

فيلم يوثق سيرة الشهيد هشام بركات

ويتناول الفيلم الوثائقي "هشام بركات.. سيرة المستشار الشهيد" المحطات المختلفة في حياة النائب العام الراحل، بداية من نشأته في حي السكاكيني بالقاهرة، مرورًا بتخرجه في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وعمله في النيابة العامة، وصولًا إلى توليه منصب النائب العام بعد سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

كما يستعرض الفيلم أبرز القضايا التي أشرف عليها المستشار هشام بركات طوال مسيرته القضائية، وما عُرف عنه من النزاهة والالتزام في أداء رسالته، إلى جانب تسليط الضوء على ظروف العملية الإرهابية التي استهدفته، بالاستناد إلى أوراق التحقيقات واعترافات العناصر الإرهابية المتورطة.

ويضم الفيلم شهادات لعدد من أفراد أسرة المستشار الشهيد، إلى جانب آراء قضاة وخبراء وكتاب، كما يتضمن صورًا خاصة ومواد أرشيفية نادرة توثق مسيرته المهنية والإنسانية.

ويهدف العمل إلى توثيق سيرة أحد أبرز رجال القضاء في مصر، وإبراز التضحيات التي قدمها شهداء الوطن في مواجهة الإرهاب، إلى جانب تعريف الأجيال الجديدة بحجم التحديات التي واجهتها الدولة المصرية في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار.

المستشار محمد شيرين هشام بركات المستشار الشهيد هشام بركات

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