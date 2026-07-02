مواجهة من العيار الثقيل غدا بين البرتغال وكرواتيا في كأس العالم

يستعد منتخب البرتغال لمواجهة كرواتيا غدا صباح الجمعة، على ملعب بي إم أو فيلد في تورينو، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأطلق مشوار منتخب البرتغال في كأس العالم بالتعادل الإيجابى مع الكونغو الديمقراطية ثم الفوز على أوزبكستان بخماسية نظيفة قم التعادل مع كولومبيا سلبيا في الجولة الثالثة، ليتأهل لدور الـ32 في المركز الثانى

بدأ منتخب كرواتيا مشواره في كأس العالم 2026 بالهزيمة أمام إنجلترا بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على بنما بهدف نظيف في الجولة الثانية ثم الفوز على غانا بهدفين مقابل هدف