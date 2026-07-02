قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس اللبناني جوزاف عون: حريصون على استقرار سوريا تماماً
«beIN SPORTS» تعلن رقمًا قياسيًا للمشاهدات في مباراة مصر وإيران
مواجهة من العيار الثقيل غدا بين البرتغال وكرواتيا في كأس العالم
أمهات مصر: شكاوى من صعوبة امتحان الكيمياء ..والجغرافيا متوسط
الكيمياء تُربك طلاب الثانوية العامة..والجغرافيا تُنعش الآمال في سوهاج
هل يدفع حسام حسن بـ هيثم حسن أساسيًا أمام أستراليا؟..ناقد يجيب
لم يتمالك دموعه .. المستشار محمد شيرين يستعيد لحظة استشهاد النائب العام هشام بركات
رشا عبد العال: منظومة الأجور والمرتبات تضمن دقة حساب الضريبة لـ 12 مليون موظف
التعليم: نجحنا في محاصرة شاومينج و لا تداول لإمتحانات الثانوية العامة اليوم
إيران ‌تحذر الولايات المتحدة من أي ​تدخل في ​مضيق هرمز
عايز طالب مركز ومش بيتوتر|معلم يقدم تحليلا لمستوى امتحان كيمياء الثانوية العامة
بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار كهرباء المحلات.. ماذا قال رئيس الوزراء؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 |معلم: بعض أسئلته مركبة ومستواه فوق المتوسط

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

قال كيرلس عبد المسيح معلم الكيمياء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 “ كويس”

وأضاف معلم الكيمياء :  امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 به عدد من الاسئلة المركبة “لو الطالب ضعيف هيشتكي جدا منها .. اما لو طالب مذاكر كويس هيقدر يقفلها"

واستكمل معلم الكيمياء قائلا :  بس بشكل عام امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 مستواه فوق المتوسط ، وسيكون هناك شكاوى من عامل الوقت فقط ، لمن الأفكار كلها الحمدلله اتقالت وبالنص

تابع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، سير امتحانات الثانوية العامة 2026 من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مواصلة تحقيق الإنضباط الكامل على مستوى كافة لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية

وتشهد الآن لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، آداء امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 لطلاب علمي و امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2026 لطلاب أدبي

ويستمر زمن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 لطلاب علمي و امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2026 لطلاب أدبي في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه وفقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، فمن المقرر أن يتكون امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.


كما   أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه وفقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، فمن المقرر أن يتكون امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2026 من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وقد حرص خالد عبد الحكم مستشار الوزير لشئون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات، قبل بدء امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 لطلاب علمي و امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2026 لطلاب أدبي ، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وأكد خالد عبد الحكم  ، أن جميع مراحل العمل في امتحانات الثانوية العامة 2026 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين أيضا، يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين اليوم الخميس 2 يوليو 2026 ، امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى )

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 ثانوية عامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاومينج

شاومينج يزعم نشر امتحان الكيمياء بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم:صورة قديمة

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان كيمياء الثانوية العامة|والتعليم تحقق

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

الدواجن

أقل من 60 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس

امير هشام

دغموم ومخلوف.. أمير هشام يكشف كواليس صفقة الأهلي والمصري التبادلية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

يبدأ السبت| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

محمد الشيبي

ابكي بعيدا.. الشيبي يثير الجدل بمنشور ساخر عقب وداع السنغال للمونديال

ترشيحاتنا

زيارة سفير جمهورية بيلاروسيا للبرلمان العربي

لقاء عربي بيلاروسي يبحث تطوير العلاقات وتعزيز التعاون

تايلاند

مصرع وإصابة 18 شخصا جراء حادث دهس في تايلاند

الأمم المتحدة

الكونغو تضع حوكمة الموارد الطبيعية وحل النزاعات في أجندة مجلس الأمن خلال يوليو

بالصور

زميلات «جنة» يؤدين الامتحان بالملابس السوداء حدادًا عليها.. ورسالة إنسانية من تعليم الشرقية | شاهد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

شاهد.. الخليج يستعد لاستقبال أول سيارات أجرة طائرة من تويوتا

سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة

غير تقليدي.. ميرهان حسين تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

رفقة زوجها.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد