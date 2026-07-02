«مقر خاتم الأنبياء» يحذر: على أعدائنا أن يفكروا في رد قواتنا المسلحة على أي تهديد أو عدوان

وجّه قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني تحذيرًا شديد اللهجة الى القوات الأمريكية والإسرائيلية قائلاً: نحذّر أعداءنا خصوصًا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من ارتكاب أي خطأ في الحسابات.

وقال قائد مقر خاتم الأنبياء في تصريحات له: على أعدائنا أن يفكروا مليا في رد قواتنا المسلحة على أي تهديد أو عدوان يستهدف أراضينا.

ولاحقا؛ توعدت إيران الولايات المتحدة برد "أشد وأقوى" في حال تنفيذ أي هجمات جديدة ضد أراضيها، مُحذرة من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.

وقال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن بلاده سترد بقوة أكبر مما سبق إذا أقدمت واشنطن على شن هجمات جديدة ضد إيران، مؤكداً أن استمرار التصعيد سيؤدي إلى زيادة التوترات وتهديد الاستقرار الإقليمي.



وأضاف أن اتساع نطاق العمليات العسكرية من شأنه أن يفاقم حالة عدم الاستقرار ويؤثر على الأمن في المنطقة، في ظل التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن خلال الأيام الأخيرة.