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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يقرر تغريم أفشة 50 ألف جنيه

صدى البلد

كشف الإعلامي أمير هشام، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل غرامة لأعب الاهلي مجدي أفشة.

وكتب أمير هشام عبر بلس 90: الأهلي قرر تغريم محمد مجدي أفشة 50 ألف جنيه.

وعلق مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، على أزمته مع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، خلال الفترة الأخيرة، عقب مباراة مازيمبي في الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

 

وقال كولر في تصريحات تليفزيونية:"حول استبعاد أفشة من قائمة المباراة: الموضوع بسيط، وكل اللاعبين جاهزون دون إصابات باستثناء عبد القادر والشناوي.

 

واضاف: اللاعبون الذين شاركوا في آخر مباراتين قدموا كل ما لديهم وحققوا الفوز.. أي لاعب يرغب في المشاركة عليه بذل مزيد من الجهد في التدريبات للعودة إلى القائمة من جديد، وأي لاعب يتطور مستواه أو يجتهد في التدريبات نضيفه إلى القائمة.

 

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا على الجونة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة 21 من بطولة الدوري.

كولر أفشة غرامة افشة مجدي أفشة

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