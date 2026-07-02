جمال الزهيري: أرفض زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم خلال السنوات المقبلة

أكد الناقد الرياضي جمال الزهيري أن بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية تشهد مستوى فنيًا قويًا بين المنتخبات، مشيرًا إلى أن المنافسة الحقيقية دائمًا ما تبدأ من الأدوار الإقصائية.

وقال الزهيري خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال تغطية كأس العالم 2026، عبر قناة صدى البلد، «بطولة كأس العالم في أمريكا قوية من الناحية الفنية».

وأضاف الزهيري، أن خروج منتخب ألمانيا من البطولة يمثل صدمة كبيرة على مستوى المنافسات الحالية، مشيرا إلى أن منتخبات القارة الأفريقية نجحت في تحقيق أهدافها خلال البطولة.

وواصل الزهيري: «أنا ضد زيادة عدد المنتخبات في كأس العالم خلال السنوات المقبلة»، مؤكدا أنه لم يكن متحمسًا لفكرة زيادة عدد المنتخبات في المونديال .

وأشاد الزهيري بأداء منتخب مصر في كأس العالم، مؤكدًا أنه قدم مستوى مميزًا فاجأ الجميع من حيث الأداء القوي والروح العالية، مشيرًا إلى أن حسام حسن نجح في خلق شخصية مختلفة للفريق داخل الملعب.