كأس العالم 2026.. الولايات المتحدة تتقدم على البوسنة بهدف في الشوط الأول

أنهى منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الشوط الأول متقدمًا بهدف دون مقابل أمام منتخب البوسنة والهرسك، في المواجهة التي تجمع المنتخبين على ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، ليضع قدمًا نحو التأهل إلى دور الستة عشر إذا حافظ على أفضليته في الشوط الثاني.

شهدت المباراة انطلاقة قوية من أصحاب الأرض، الذين فرضوا سيطرتهم على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى، مع محاولات متكررة لاختراق الدفاع البوسني وصناعة الفرص أمام المرمى، في الوقت الذي اعتمد فيه منتخب البوسنة والهرسك على التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة الثانية والثلاثين، نجح مهاجم الولايات المتحدة فولارين بالوجون في هز الشباك، إلا أن فرحة الجماهير لم تكتمل بعدما ألغى الحكم الهدف بداعي التسلل، لتظل النتيجة على حالها رغم الأفضلية الواضحة للمنتخب الأمريكي.

ولم يستسلم أصحاب الأرض، وواصلوا ضغطهم حتى جاءت الدقيقة الخامسة والأربعون، عندما تمكن بالوجون من تعويض الهدف الملغى بتسجيل هدف صحيح منح منتخب بلاده التقدم قبل صافرة نهاية الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم الولايات المتحدة بهدف دون رد.

ويأمل المنتخب الأمريكي في استثمار عاملي الأرض والجمهور خلال الشوط الثاني، من أجل الحفاظ على تقدمه وحسم بطاقة العبور إلى دور الستة عشر، بينما يحتاج منتخب البوسنة والهرسك إلى تحسين أدائه الهجومي والعودة سريعًا إلى أجواء المباراة إذا أراد مواصلة مشواره في البطولة.

تشكيل منتخب الولايات المتحدة

حراسة المرمى: مات فريز.

خط الدفاع: أليكس فريمان، كريس ريتشاردز، تيم ريام، أنتوني روبنسون.

خط الوسط: تايلر آدامز، مالك تيلمان، سيرجينيو ديست، ويستون ماكيني، كريستيان بوليسيتش.

خط الهجوم: فولارين بالوجون.

تشكيل منتخب البوسنة والهرسك

حراسة المرمى: نيكولا فاسيلي.

خط الدفاع: نيكولا كاتيتش، ستيبان راديلييتش، طارق محاريموفيتش.

خط الوسط: أمير ديديتش، أرمين جيجوفيتش، إيفان شونيتش، سياد كولاشيناتس.

خط الوسط الهجومي: كينان ألايبيجوفيتش.

خط الهجوم: إدين دجيكو، إيرميدين ديميروفيتش