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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء امتحان الكيمياء لطلاب علمي والجغرافيا لأدبي بجميع لجان الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

تشهد الآن لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، بدء امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 لطلاب علمي و امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2026 لطلاب أدبي

ويستمر زمن امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 لطلاب علمي و امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2026 لطلاب أدبي في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

و أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه وفقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، فمن المقرر أن يتكون امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.


كما   أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه وفقا لمواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، فمن المقرر أن يتكون امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2026 من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وقد حرص خالد عبد الحكم مستشار الوزير لشئون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات، قبل بدء امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 لطلاب علمي و امتحان الجغرافيا ثانوية عامة 2026 لطلاب أدبي ، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

وأكد خالد عبد الحكم  ، أن جميع مراحل العمل في امتحانات الثانوية العامة 2026 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين أيضا، يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين اليوم الخميس 2 يوليو 2026 ، امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى )

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