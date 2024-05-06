تعرف على نتيجة مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة المقام بمطروح والمحافظات الفائزة

اختتم مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY "شباب يدير شباب " فاعليات اليوم الختامي لمشروع YLY competition، والتي تأتي ضمن الخطة المركزية لمشروع شباب يدير شباب، بحضور الدكتور وليد عبد العزيز وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، وشهاب جمال الدين مدير المشروع بالوزارة، وعدد من شباب المشروع من مختلف محافظات مصر، وذلك بمقر مركز التعليم المدني بمحافظة مطروح.



ويتم تنفيذ YLY competition للموسم الثالث على التوالي، وهي مسابقة تنافسية بين كل المحافظات في مواضيع ومبادرات وأنشطة رياضية وثقافية وإنشاد وغناء ومواهب فنية، على جزئيين أونلاين وأوف لاين بمشاركة ٥٠٠٠ شاب وفتاة، من المحافظات، بمعدل وصول نصف مليون على السوشيال ميديا.

يهدف مشروع YLY competition إلى إظهار مواهب شباب YLY، والترويج لأنشطة الوزارة والمشروع على السوشيال ميديا، وإظهار واكتشاف قيادات جديدة للمشروع، والاهتمام بجانب المواهب للشباب بالمشروع.

يذكر أن المحافظات التي حصلت على المراكز الأولى أوف لاين هي محافظة دمياط في المسابقة الثقافية، ومحافظة السويس في المسابقة الترفيهية، وفي المسابقة الرياضية فريق ليو للشباب، وفريق محافظة القاهرة للكرة الطائرة، ومحافظة كفر الشيخ في مسابقة المشاريع.

أما الحاصلون على المراكز الأولى أون لاين في مسابقة الديزاين فازت محافظتا الفيوم والبحيرة بالتعادل، ومسابقة تحدى السرعة محافظة سوهاج، ومسابقة التيك توك محافظة بور سعيد، ومسابقة الغناء محافظة الإسكندرية، أما عن مسابقة المعالم السياحية محافظة الأقصر، ومسابقة الفيلم التوعوي محافظة بنى سويف ، ومسابقة التقديم التلفزيوني تيم الوزارة، ومسابقة الإعلانات محافظة القليوبية، ومسابقة الرسم محافظة قنا، وفي مسابقة الصورة محافظة شمال سيناء.

اختتم اللقاء بتكريم المحافظات وتكريم الفائزين بالدرع العام ل yly competition للموسم الثالث على التوالي حيث حصل على المركز الأول محافظة السويس، والثاني محافظة بنى سويف ، والثالث محافظة الإسكندرية...