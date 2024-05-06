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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيشتر باريس.. إطلاق أول علامة تجارية لملابس الجولف بمصر من نادي مدينتي للجولف

صدى البلد

https://youtu.be/xK41qgnmRDg?si=dwzk9APiJI6EuIGW

أكد بول أنطاكي ، وكيل هيشتر باريس في مصر ، أنه تم اختيار نادي مدينتي للجولف لإطلاق العلامة التجارية لملابس الجولف باعتباره أفضل ملعب جولف في مصر، بالإضافة إلى مكانته المعروفة كوجهة دولية لرياضة الجولف . 

وأشاد انطاكي بالتنظيم المميز لبطولة The Hechtar Cup  في نادي مدينتي للجولف، وأوضح أن البطولة ستقام بشكل سنوى وسيتم تنظيمها الثلاث سنوات القادمة في نادي مدينتي للجولف.

من جانبه أكد عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ، أن المجموعة حريصة على إبرام شراكات مع كبرى العلامات التجارية العالمية ، مثل العلامة التجارية "هيشتر باريس" ، وهي من أكبر العلامات التجارية في مجال الأزياء والـ Life Style في العالم وتمتلك فروعا عديدة في مختلف دول العالم وفي مصر ، من أبرزها فرع مدينتي اوبن اير مول .

وأضاف عمر هشام أن نادي مدينتي للجولف حريص على تنظيم واستضافة بطولات على أعلى مستوى كوجهة لإطلاق العلامات التجارية العالمية في مصر . 

وأضاف أن نادي مدينتي للجولف تمكن منذ تأسيسه على حصد جائزة أفضل ملعب جولف في مصر لـ 3 أعوام على التوالي ، بالإضافة إلى جائزة أفضل ملعب جولف في افريقيا لعام 2023 ، مشيراً إلى أن كلوب هاوس نادي جولف مدينتي مرشح لجائزتي أفضل ملعب جولف في مصر وأفريقيا للعام الجاري، وأيضاً مرشح لجائزة أفضل كلوب هاوس في العالم لعام 2024 .

واستضاف نادي مدينتي للجولف بطولة "هيشتر باريس" يوم الجمعة 3 مايو بمشاركة 80 لاعباً ، وتمكن عمر هشام طلعت من الفوز بكأس البطولة بعد تحقيق 40 نقطة . 

وفي منافسات المستوى الأول للبطولة حقق برهان راتب المركز الأول ، وهوجوس دابان المركز الثاني ، وعلي فهمي المركز الثالث . وفي منافسات المستوى الثاني حقق يوسف تمام المركز الأول ، ونادية زيور المركز الثاني ، وطارق عشري المركز الثالث.

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عمر هشام طلعت مدينتي نادى مديننتى للجوف

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