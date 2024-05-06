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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوق طيور الجنة.. وجهة تسوق ترفيهية متكاملة في الكويت

أسواق طيور الجنة
أسواق طيور الجنة

يُعدّ سوق طيور الجنة أحد أبرز الوجهات التسويقية والترفيهية في الكويت، حيث يقدم مزيجًا فريدًا من المتاجر العالمية والمحلية، إلى جانب العديد من المرافق الترفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة.

موقع إستراتيجي وتصميم عصري

يتميز سوق طيور الجنة بموقعه الإستراتيجي في منطقة حيوية في الكويت، ما يسهل الوصول إليه من مختلف أنحاء البلاد، كما يتميز بتصميمه العصري الجذاب الذي يوفر تجربة تسوق ممتعة لجميع الزوار.

تشكيلة واسعة من المتاجر

ويضم المول تشكيلة واسعة من المتاجر التي تلبي جميع احتياجاتك، من الملابس والأحذية والإكسسوارات إلى الإلكترونيات والأدوات المنزلية ولعب الأطفال.

كما يضم المول العديد من الماركات العالمية الشهيرة، بجانب منطقة ترفيهية متكاملة حيث يُعدّ سوق طيور الجنة وجهة مثالية للعائلات، لأنه يضم منطقة ترفيهية متكاملة تضم صالة سينما، وملاهي للأطفال، ومنطقة ألعاب، ومطاعم ومقاهي.

كما يوفر المول العديد من الخدمات الترفيهية الأخرى مثل عروض مسرحية وفعاليات فنية.

سوق طيور الجنة الخدمات الترفيهية الماركات العالمية طيور الجنة

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