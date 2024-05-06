محلل سياسي: الشعب الفلسطيني يتعرض لأزمة إنسانية جراء العدوان الإسرائيلي

أكد المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، أن هناك تعنت إسرائيلي في قبول الهدنة المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل رفضت إرسال وفد إلى قاهرة رغم علمها بتلك الوساطة.

وقال طه الخطيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن إسرائيل أرسلت قوات لشرق رفح بشكل مستفز، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن رفضها لدخول إسرائيل، ولكن بطريقة غير رسمية وغير ملزمة لإسرائيل.

وتابع المحلل السياسي الفلسطيني، أن إسرائيل لديها رغبة في منع دخول المساعدات للشعب الفلسطيني، وزيادة المأسي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مؤكدا أننا أمام أزمة إنسانية في رفح.