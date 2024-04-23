عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا نعول كثيرا على المؤسسة العسكرية والإدارة السياسية للمجتمع الصهيوني

محلل فلسطيني: نتنياهو بعد 12 يوما يرفض اجتماع لمجلس الحرب

نتنياهو
نتنياهو

قال المستشار "طه الخطيب"، المحلل السياسي الفلسطيني، إن أسوأ شئ في المجتمع الاسرائيلي تشكيل لجان تحقيق، هذه اللجان توصل  لـ حقائق وأرقام عكس الأشياء التي عاشها المجتمع الإسرائيلي في مدة الحرب، موضحا أن استقالة رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية هو انسحاب قبل وصول نهاية للحرب وتشكيل لجان التحقيق.

وأوضح "الخطيب"خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" أن نتنياهو بعد 12 يوم يرفض أجتماع لمجلس الحرب ، مضيفا أن نتنياهو هو اول من يخرب المعلومات لابطال مفاعيل المفاوضات.


وأضاف  المحلل السياسي الفلسطيني، أن معركة المنطقة الوسطى بدأت ثاني يوم العيد 11 أبريل، اليوم المؤسسة العسكرية تصدر بيان أن المرحلة العسكرية للقتال في المنطقة المحيطة بالمحور الفاصل بين شمال وجنوب قطاع غزة. 

وعلق  المستشار "طه الخطيب"، المحلل السياسي الفلسطيني: "لا نعول كثيرا علي المؤسسة العسكرية والإدارة السياسية للمجتمع الصهيوني لكثير من الأغراض". 

نتنياهو المجتمع الإسرائيلي المستشار طه الخطيب غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

ترشيحاتنا

رسالة لـ المصريين.. عمرو أديب يظهر على الهواء ومعه عينات من الخبز|فيديو

سقوط مئذنة في مشهد مهيب بـ تركيا.. لهذا السبب| فيديو

ضربة قوية لتجار الدولار.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 65 مليون جنيه

وقعها اتحاد العمال.. تفاصيل أول اتفاقية مصرية تركية لدعم العمل النقابي المشترك

أحمد حسن يكشف مصير مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة

24 ساعة صعبة.. طقس شديد الحرارة على محافظات مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدرية طلبة تحتفل بحنة ابنتها وحفل الزفاف غدا .. صورة

سبب كل الأمراض .. تعرف على طرق تنظيف الجسم من السموم

سارة سلامة تثير ضجة بملابس ملفتة في أحدث ظهور| شاهد

حاجات موجودة حولينا تسبب مرض السرطان .. تفاصيل

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ