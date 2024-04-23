محلل فلسطيني: نتنياهو بعد 12 يوما يرفض اجتماع لمجلس الحرب

لا نعول كثيرا على المؤسسة العسكرية والإدارة السياسية للمجتمع الصهيوني

قال المستشار "طه الخطيب"، المحلل السياسي الفلسطيني، إن أسوأ شئ في المجتمع الاسرائيلي تشكيل لجان تحقيق، هذه اللجان توصل لـ حقائق وأرقام عكس الأشياء التي عاشها المجتمع الإسرائيلي في مدة الحرب، موضحا أن استقالة رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية هو انسحاب قبل وصول نهاية للحرب وتشكيل لجان التحقيق.

وأوضح "الخطيب"خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" أن نتنياهو بعد 12 يوم يرفض أجتماع لمجلس الحرب ، مضيفا أن نتنياهو هو اول من يخرب المعلومات لابطال مفاعيل المفاوضات.



وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني، أن معركة المنطقة الوسطى بدأت ثاني يوم العيد 11 أبريل، اليوم المؤسسة العسكرية تصدر بيان أن المرحلة العسكرية للقتال في المنطقة المحيطة بالمحور الفاصل بين شمال وجنوب قطاع غزة.

وعلق المستشار "طه الخطيب"، المحلل السياسي الفلسطيني: "لا نعول كثيرا علي المؤسسة العسكرية والإدارة السياسية للمجتمع الصهيوني لكثير من الأغراض".