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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بمقذوف مجهول .. إشتعال النيران بسفينة في مضيق هرمز

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت ‏هيئة بحرية بريطانية بتلقيها بلاغا عن حادثة في مضيق هرمز حيث أُصيبت ناقلة بمقذوف مجهول مما أدى إلى إشتعال النيران فيها.

وأشارت الهيئة البريطانية في تقرير لها إلى أن أفراد طاقم الناقلة المستهدفة بمضيق هرمز بخير.

وفي وقت لاحق أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تلقيها تقريراً عن واقعة أمنية استهدفت ناقلة خلال عبورها مضيق هرمز، على بعد 17 ميلاً بحرياً شرقي مدينة خصب في سلطنة عمان.

وقالت الهيئة إن الناقلة أفادت بتعرضها لضربات من 3 مقذوفات مجهولة، أثناء إتمامها رحلة عبور باتجاه خارج مضيق هرمز.ولم تذكر الهيئة اسم الناقلة أو العلم الذي ترفعه، كما لم تحدد طبيعة المقذوفات.

وأكدت عدم تسجيل إصابات بين أفراد الطاقم أو آثار بيئية ناجمة عن الحادث، من دون تقديم معلومات عن حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة أو قدرتها على مواصلة الإبحار.

مضيق هرمز هيئة بحرية بريطانية سلطنة عمان مدينة خصب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية

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