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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نقطة واحدة للتتويج.. الهلال يفوز على الأهلي في كلاسيكو الدوري السعودي

الهلال
الهلال

نجح الهلال في تحقيق فوز مثير أمام مضيفه الأهلي بنتيجة 2-1، بعدما كان متأخرًا في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على ملعب "الجوهرة المشعة".

تقدم فراس البريكان للأهلي في الدقيقة 30، لكن ألكسندر ميتروفيتش أدرك التعادل للهلال في الدقيقة 52، قبل أن يسجل مالكوم أوليفيرا الهدف الثاني في الدقيقة 89.

ورفع الزعيم رصيده إلى 86 نقطة ليعزز صدارته جدول الترتيب، متفوقًا بفارق 12 نقطة على النصر، صاحب المركز الثاني، قبل 4 جولات على نهاية الموسم.

وبات الهلال على بُعد نقطة وحيدة من حسم لقب الدوري السعودي، إذ يكفيه التعادل أمام الحزم يوم السبت المقبل للتتويج للمرة الرابعة في آخر 5 مواسم أو تعثر النصر أمام الأخدود يوم الخميس المقبل.

ومدد الفريق الأزرق سلسلة انتصاراته في الدوري بتحقيق الفوز رقم 23 على التوالي، وهو رقم قياسي غير مسبوق، كما حافظ على سجّله خاليًا من الخسارة بالمسابقة المحلية.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الأهلي عند 55 نقطة في المركز الثالث، ليشتعل الصراع على البطاقة الأخيرة المؤهلة لدوري النخبة الآسيوي الموسم المقبل، حيث يبتعد الفريق الأخضر عن التعاون والاتحاد بـ4 و5 نقاط على الترتيب.
 

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