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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

قواعد إتيكيت الضحك في الأماكن العامة

ضحك مزعج
ضحك مزعج

عند الضحك في الأماكن العامة، يجب أخذ بعض القواعد الأساسية للإتيكيت في الاعتبار لضمان احترام الآخرين والحفاظ على الأجواء اللطيفة في المكان العام. إليك بعض القواعد التي يمكن أن تساعدك في ذلك، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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قواعد إتيكيت الضحك فى الأماكن العامة

 الضحك في الأماكن العامة

احترام الآخرين: تذكر أن الضحك قد يكون مزعجًا لبعض الأشخاص، لذا حاول أن تكون حساسًا ومتفهمًا لمشاعر الآخرين. تجنب الضحك بصوت عالٍ أو المزاح بطريقة قد تسبب ازعاجًا للآخرين في المكان العام.

الضحك


اختيار الوقت المناسب: حاول أن تختار الوقت المناسب للضحك وتجنب الضحك في الأوقات التي يكون فيها المكان هادئًا أو في أوقات غير مناسبة مثل الاجتماعات الرسمية أو الأماكن التي تتطلب هدوءًا وانتباهًا.


ضبط مستوى الصوت: حاول أن تكون منخفض الصوت عند الضحك في الأماكن العامة. قد تكون هناك حاجة للضحك بصوت عالٍ في بعض الأحيان، ولكن حاول تجنب الضحك المفرط والصاخب الذي يمكن أن يسبب انزعاجًا للآخرين.


التحكم في مظاهر الضحك: قد يحدث بعض الأشخاص أصواتًا غير مقصودة أو حركات جسدية مفرطة أثناء الضحك. حاول أن تكون على دراية بمظاهر الضحك الخاصة بك وتحاول تقليلها للحفاظ على الهدوء والانسجام في المكان العام.


الاعتذار عند الضرورة: إذا كنت قد أحدثت انزعاجًا للآخرين بالضحك، فكن مستعدًا للاعتذار بصدق وتوضيح أنك لم تقصد ذلك، قد يساعد الاعتذار في تهدئة الموقف وإزالة أي جدال أو احتقان.
الضحك في الأماكن العامة يمكن أن يكون مسليًا ومرحًا، ولكن من الضروري أن يكون متوازنًا ومتحكمًا لتجنب إزعاج الآخرين واحترام البيئة العامة.

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