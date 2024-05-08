إنشاء أول قرية بدوية بمدينة براني .. ​خدمات الدولة تصل للنجوع الصحراوية|تفاصيل

"أنت لست ببعيد" رسالة تحرص الدولة والقيادة السياسية على القيام بها بكل شبر بمصر وذلك من خلال وصول الخدمات لجميع المواطنين في المدن والقرى والتي امتدت لتصل إلى النجوع الصحراوية بمدن مطروح المختلفة.



وفي مدينة براني تم مؤخرًا الانتهاء من إنشاء القرية البدوية (تعمير1) بطريق أبو ميلاد كأولى المبادرات والنماذج لإنشاء قرية بدوية على الطراز البدوي المعماري وفق العادات والتقاليد لأهالي مطروح والذي قام إنشاؤها جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي وتم تسليم المنازل للمواطنين مجانا

وقال حسن سعد من اهالى براني الحاصلين على منزل إننا نشكر القيادة السياسية التي عملت على إنشاء منزل دون مقابل لأهالي براني مضيفا أنه لم يكن يتوقع أن يكون من ضمن الحاصلين على المنازل وهذا يدل على منح المنازل للمستحقين دون محسوبية.

وتقدم بالشكر للرئيس السيسي على دعمه المتواصل لمحافظة مطروح ووصول الخدمات لها كما تقدم بالشكر لمحافظ مطروح ولجهاز تعمير الساحل الشمالي على بناء المنزل وفق الطابع المميز...

وقال الدكتور آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، إنه تم الانتهاء من بناء القرية البدوية التعمير1 بجنوب مدينة سيدي ب 25 كيلو مترا. وتم عمل قرعة علنية وتسليم المنازل للأهالي

وأوضح رئيس جهاز تعمير وتنمية الساحل الشمالي الغربي بمطروح، أن التكلفة الاستثمارية، لبناء القرية البدوية التعمير 1، بلغت 9.1 ملايين جنيه، وتم بناؤها على مساحة 40 ألف متر مربع، وهي عبارة عن 24 منزلا بدويا مسطحا المنزل 150 مترا ويتكون المنزل من صالة و3 غرف نوم وغرفة مربوعة بمدخل خاص و2 حمام بينهم حمام خاص بالمروعة ومساحة خلفية مفتوحة خاص بتربية الطيور والمواشي، وهناك مسافة تباعد 25 مترا بين المنازل من جميع الأجناب لمراعاة الخصوصية للتعمير والتصميمات.

وأكد أن ذلك في إطار خطة جهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، لتنمية المحافظة بمد وتمهيد ورصف الطرق التنموية، وبناء القرى البدوية، وحفر وتطهير وبناء آبار وسدود حصاد مياه الأمطار التي تستخدم في أعمال الشرب وتربية الأغنام وري الزراعات.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح . على توافر الخدمات بمنطقة القرية البدوية براني للتيسير على المواطنين، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.

وأشار محافظ مطروح إلى أن القرعة العلنية تمت بين المستحقين من أهال براني بعدد 112 أسرة، على عدد الوحدات السكنية بالقرية الجديدة بعدد 24 وحدة،

وأشار المحافظ إلى أنه تمت مراجعة ملفات جميع المتقدمين على الوحدات من خلال لجنة من السادة التنفيذيين والشعبيين بالمدينة لبحث وتدقيق جميع الملفات المتقدمة طبقا للشروط والضوابط الخاصة بهذه الوحدات والوقوف على إجمالي المستحقين لها. مع الترحيب بمقترح توزيع شتلات زراعية على الأهالي من الزيتون والتين وغيرها من خلال مركز التنمية المستدامة، مؤكدا حرص كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة على تحقيق العدل والمساواة بين جميع أبناء مطروح بكل شفافية.

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود التعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي برئاسة لواء دكتور أمون مرتضى ولجميع فريق العمل بالجهازوما يبذل على أرض مطروح من عدد من المشروعات التنموية والخدمية لخدمة أهالي مطروح، والشكر لمركز ومدينة براني والعاملين به برئاسة العميد ياسر عامر رئيس المدينة، ولكل الجهود المبذولة سواء من شركة الكهرباء ومديرية الطرق وغيرها من أجل الإسراع في إنشاء القرية البدوية لتسليم وحداتها لمستحقيها وتحقيق مزيد من الاستقرار لهم.