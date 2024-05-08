في أقل من 15 دقيقة.. تعلمي طريقة عمل الجوزية للفطور

تعتبر طريقة عمل الجوزية من الحلويات التي يتميز بها المطبخ العربي، ويمكن تحضيرها على الفطور، وتناولها مع الشاي أو القهوة، ويمكن حشو الجوزية بالشوكولاتة أو الكريمة أو المربى.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الجوزية، وهي من الحلويات العربية، ويمكز تحضيرها في المنزل في أقل من 15 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل الجوزية

طريقة عمل الجوزية

مقادير طريقة عمل الجوزية :

¼ 1 كوب دقيق

½ كوب نشا

¼ ملعقة صغيرة بيكنج باودر

100 جرام زبدة

½ كوب سكر بودرة

1 بيض

¼ ملعقة كبيرة فانيليا

2 كوب مربى فراولة للحشو

طريقة عمل الجوزية :

_ نخلط في وعاء كبير كل من: الدقيق، النشا، البيكنج باودر.

_ نخفق في وعاء آخر كل من: الزبدة مع سكر البودرة، البيض، الفانيليا.

_ يضاف مزيج الدقيق إلى مزيج الزبدة، ثم نعجن هذه المكوّنات جيدًا حتى تتشكّل معك عجينة.

_ ندخل العجينة البراد حتى ترتاح.

_ نشكل من العجينة على هيئة كرات، ونضعها فى ماكينة الجوزية، ونطهيها حتى النضح، ثم نتركها لتبرد.

_ نحشو الجوزية بمربى الفراولة، ثم نقدمها مع القهوة أو أي مشروب تفضّليه.