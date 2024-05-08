عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في أقل من 15 دقيقة.. تعلمي طريقة عمل الجوزية للفطور

طريقة عمل الجوزية
طريقة عمل الجوزية

تعتبر طريقة عمل الجوزية من الحلويات التي  يتميز بها المطبخ العربي، ويمكن تحضيرها على الفطور، وتناولها مع الشاي أو القهوة، ويمكن حشو الجوزية بالشوكولاتة أو الكريمة أو المربى.

 

وصفة تايلاندية.. طريقة عمل سلطة الباذنجان  

طبق جانبي ويصلح للفطور.. طريقة عمل رقاقات الجبنة

 

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الجوزية، وهي من الحلويات العربية، ويمكز تحضيرها في المنزل في أقل من  15 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل الجوزية

 

طريقة عمل الجوزية

 

مقادير طريقة عمل الجوزية :

¼ 1 كوب دقيق

½ كوب نشا

¼ ملعقة صغيرة بيكنج باودر

100 جرام زبدة

½ كوب سكر بودرة

1 بيض

¼ ملعقة كبيرة فانيليا

2 كوب مربى فراولة للحشو

 

طريقة عمل الجوزية :

_ نخلط في وعاء كبير كل من: الدقيق، النشا، البيكنج باودر.

_ نخفق في وعاء آخر كل من: الزبدة مع سكر البودرة، البيض، الفانيليا.

_ يضاف مزيج الدقيق إلى مزيج الزبدة، ثم نعجن هذه المكوّنات جيدًا حتى تتشكّل معك عجينة.

_ ندخل العجينة البراد حتى ترتاح.

_ نشكل من العجينة على هيئة كرات، ونضعها فى ماكينة الجوزية، ونطهيها حتى النضح، ثم نتركها لتبرد.

_ نحشو الجوزية بمربى الفراولة، ثم نقدمها مع القهوة أو أي مشروب تفضّليه.

الجوزية طريقة عمل الجوزية الحلويات العربية المطبخ العربي الفطور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

هل تحصل البنت على ذهب الأم بعد وفاتها؟ دار الإفتاء ترد

سيناريو العشري.. نبيل الحلفاوي يعلق على فوز الأهلي برباعية أمام الاتحاد

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

عكست الاتجاه.. تحرك مفاجئ بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

ناقد رياضي يعلق علي هزيمة الاتحاد السكندري من الأهلي

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة: سبب حدوث ارتجاع المريء.. آمال ماهر متهمة بتقليد فنانة خليجية شهيرة.. طليقة تامر حسني تثير الجدل برفقته

بعد تصريح ياسمين عبد العزيز عن أكياس الرحم.. تعرف على أسبابها وأعراضها

اصطدمت بسيارة وضربته..  تصرف متهوّر من سيدة تجاه لص سرق حقيبتها بـ«فلوريدا»|شاهد

خطوة بخطوة.. طريقة سهلة لعمل أم علي على أصولها

مشكلة قي العضلة.. تعرف على سبب حدوث إرتجاع المرئ

وصفة تايلاندية.. طريقة عمل سلطة الباذنجان  

هكذا ستشعر عند حدوث ارتجاع المريء.. 7 أعراض واضحة

من المطبخ الفرنسي.. طريقة عمل دجاج كوك في الفرن

ترشيحاتنا

بسبب الامتحانات| تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء بداية من اليوم على مستوى الجمهورية

قطر تدعو إلى تحرك دولي يحول دون وقوع إبادة جماعية في رفح

أمريكا توقف صفقة أسلحة مرسلة لإسرائيل بسبب رفح الفلسطينية.. تفاصيل

زلزال يضرب ساحل تونجا الجنوبية في المحيط الهادئ

سفراء المناخ يزورون الكاتدرائية المرقسية لتهنئة البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هجوم الأفيال في تايلاند| مصرع 150 شخصًا .. وسكان هذه المدن تعاني

فوائد العنب الأحمر قبل النوم وفي جميع الأوقات

عرض جراج سيارات للبيع بنص مليون يورو.. لن تصدق السبب

خبير تغذية يوضح 12 فائدة لـ ورق العنب .. تعرف عليها

فيديو

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-