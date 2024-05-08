الوقاية خير من العلاج.. 8 نصائح فعالة تحميك من الإصابة بهذا المرض الخطير

يعتبر السرطان هو مرض ضمن عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا شاذة، وتجعلها تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية.

نصائح فعالة للوقاية من مرض السرطان

ويمكن ل الخلايا السرطانية في كثير من الأحيان القدرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم؛ حيث يعتبر السرطان هو السبب الرئيس الثاني للوفاة في العالم.

ولكن معدلات البقاء على قيد الحياة تتحسن لأنواع كثيرة من السرطان بفضل العلاجات التي ظهرت مؤخرا، وطرق الكشف المبكرة عن السرطان وعلاجه والوقاية منه، وفقا لما نشر في موقع ”مايو كلينك" الطبي.

وهناك بعض المخاطر التي يمكن أن تزيد من خط الإصابة بالسرطان، إلا ان الأطباء وضعوا بعض النصائح الفعالة لتقليل خطر الإصابة بالسرطان، مثل:

_ الإقلاع عن التدخين، ويرتبط التدخين بعدة أنواع من السرطان، وليس فقط سرطان الرئة.

نصائح فعالة للوقاية من مرض السرطان

_ تجنَّب التعرض المفرط للشمس؛ حيث تزيد الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تأتي من الشمس من خطر الإصابة بسرطان الجلد. لذا يجب ارتداء ملابس واقية أو وضع الكريمات الواقية من الشمس.

_ اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات، الحبوب الكاملة ومصادر البروتين خفيفة الدهن.

_ التقليل من تناول اللحوم المصنعة.

_ ممارسة الرياضة معظم أيام الأسبوع لمدة 30 دقيقة على الأقل.

_ الحافظ على وزن صحي؛ حيث أن زيادة الوزن أو السمنة تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

_ تجنب تناول المشروبات الكحولية.

_ الحصول على التطعيمات؛ حيث انه تزيد بعض الفيروسات من خطر الإصابة بالسرطان، و تساعد التطعيمات على الوقاية من هذه الفيروسات، بما في ذلك التهاب الكبد B الذي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد، وفيروس الورم الحليمي البشري الذي يزيد من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم وأنواع السرطان الأخرى.