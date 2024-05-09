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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث الصحة يعلق على سحب لقاحات أسترازينيكا من جميع أنحاء العالم.. فيديو

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، على أنباء سحب شركة  أسترازينيكا لقاحات كورونا من جميع أنحاء العالم.

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وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال اتصال هاتفي، مع برنامج "يحدث في مصر"، على قناة "mbc مصر"،: معروف منذ عام 2021 أن تجلط الدم عرض جانبي من أعراض لقاح أسترازينكا المضاد لكورونا.

 

وأضاف: جميع الدراسات أكدت أن الإصابة بتجلط الدم بسبب لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا تظهر بعد 19 يوما من تلقي اللقاح، موضحا: لم يصل إلينا من أي جهة علمية في العالم أن شركة أسترازينيكا سحبت لقاحها من جميع أنحاء العالم.

 

وأشار: لم ترد إلينا من أي جهة صحية في العالم أو من هيئة الدواء المصرية توصية بشأن عدم استخدام لقاح أسترازينيكا، مضيفا: مصر لم تستورد أي لقاحات لفيروس كورونا منذ أكثر من عام وذلك بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء الجائحة.


واسترسل: لقاحات أسترازينيكا مازالت موجودة حتى الآن في منافذ وزارة الصحة وتمنح مجانا.

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