الصحة العالمية: 1.4 مليون شخص في رفح معرضون للخطر

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن هناك 1.4 مليون شخص ما زالوا في رفح معرضين للخطر جراء التصعيد الإسرائيلي بينهم 600 ألف طفل.

وأكدت الصحة العالمية، على أنه لا توجد نية للمنظمة بالانسحاب من رفح وستواصل تقديم خدماتها في المنطقة.

ولفتت الصحة العالمية، إلى أن الهجوم الإسرائيلي على رفح أجبر نحو 40 ألفا على المغادرة إلى خان يونس ودير البلح.

الصحة الفلسطينية : ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 34844 شهيدا وأكثر من 78404 إصابات، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت المصادر الطبية أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و200 إصابة.