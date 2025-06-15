العرابي: إسرائيل تعيش إعادة حسابات بعد الهجوم الإيراني المؤثر بأراضيها

أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل تعيش إعادة حسابات بعد الهجوم الأيراني على مواقع مؤثرة بأراضيها، مشيرا إلى أن ترامب في اختبار حقيقي في ترجيح فة ارائيل أو تحقيق السلام في المنطقة.

وقال محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية النهار، أن كلا من إيران وإسرائيل ستخسران نتيجة الحرب القائمة بينهما، مؤكدا أن إسرائيل تضع نفسها في مأزق جديد ضد الإقليم ككل، خاصة بعد حربها ضد قطاع غزة والضفة الغربية.

وتشهد الساعات الحالية تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق بين إيران وإسرائيل، بعد أن أعلنت وسائل إعلام الاحتلال عن اشتعال النيران في مدينة حيفا نتيجة سقوط صواريخ أُطلقت من الأراضي الإيرانية.

