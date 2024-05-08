مريض بوفرة الصحة.. رئيس دولة يجر سيارة تويوتا لاند كروزر بيديه

أظهر مقطع فيديو قيام رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف بتحريك سيارة من طراز "تويوتا لاند كروزر" بيديه.

ونشر عمر داودوف، مساعد قديروف، مشاهد يظهر فيها الأخير وهو يحرك سيارة "تويوتا لاند كروزر" بيديه.

رئيس الشيشان يرد على شائعات مرضه

وعلق داودوف على الفيديو الذي نشره على "تليجرام": "الكلاب تنبح والقافلة تسير".

كما كتب لعنة باللغة الشيشانية موجهة إلى أولئك الذين لا يحبون رئيس المنطقة.

قديروف



وفي وقت سابق، نشر وزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام الشيشاني أحمد دوداييف فيديو لقديروف وهو في النادي الرياضي وعلق مازحا "إنه مريض بوفرة من القوة والصحة".

وانتشرت في الفترة الأخيرة شائعات حول مرض قديروف الخطير المزعوم في مختلف قنوات "التليجرام".

ونفى الرئيس الشيشاني والمقربون منه مرارا الشائعات حول تدهور حالته الصحية.