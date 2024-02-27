محكمة في الشيشان تصدر حكمها على حارق القرآن

حكمت محكمة منطقة فيسياتوفسكي بالعاصمة الشيشانية غروزني على المدان بحرق القرآن بجانب مسجد في فولجوجراد، نيكيتا جورافيل، بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف السنة في سجن عام.

ووفقا ل "روسيا اليوم"، نقلت وكالة "تاس" عن مراسلها من قاعة المحكمة إن القاضي رسلان داندايف حكم المحكمة: "بإضافة الأحكام الجزئية للعقوبة، حكمت المحكمة بالسجن لمدة ثلاثة سنوات وستة أشهر في سجن يتبع النظام العام"، وهو ما طالب به المدعي العام.



وقد اعتقل جورافيل في مايو 2023 في فولجوجراد بسبب حرقه القرآن أمام مسجد في المدينة، وفقا للجنة التحقيق الروسية.

وقد اعترف المشتبه به بأنه فعل ذلك مقابل المال بناء على تعليمات خاصة من الأجهزة الخاصة الأوكرانية. وقد تم تحويل القضية إلى المحققين في جمهورية الشيشان، ونقل إلى هناك.

وخلال التحقيق اعترف جورافيل بجريمته في حرق القرآن، إلا أنه لم يعترف بارتكابه الشغب.