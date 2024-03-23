بعد هجوم موسكو.. رئيس الشيشان يتوعد بالقضاء على المتورطين في أي مكان

توعد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، بالبحث والقضاء على الإرهابيين في أي مكان.

جاء ذلك تعليقًا على اعتقال منفذ الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" التجاري في موسكو.

وحسب “روسيا اليوم”، دعا رمضان قديروف إلى البحث عن الإرهابيين والقضاء عليهم مثل المعتقلين في مقاطعة بريانسك، مؤكدًا "أينما كنا، سنبحث عن مثل هؤلاء الشياطين والإرهابيين وعبدة الشيطان ونقضي عليهم".

ومساء أمس، اقتحم عدد من المسلحين مركز "كروكوس" في ضواحي موسكو، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى ومقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي وارتفعت الحصيلة إلى 133 قتيلا، مشيرة إلى أن الحصيلة ليست نهائية ومرشحة للارتفاع مع خطورة حالات المصابين الذي وصل عددهم إلى 100.