جميل عفيفي: مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بمنتهى النزاهة والشرف.. فيديو

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بمنتهى النزاهة والشرف.

وأضاف الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، خلال لقائه مع برنامج "مانشيت"، على قناة سي بي سي،: الرئيس السيسي وضع خطا أحمر لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو غيرها.

وأشار جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام، إلى أن الجيش المصري شريف يحمي ولا يعتدي.. وسنلجأ للحلول السياسية إلا إذا تم تهديد الحدود أو الأمن القومي المصري.



واسترسل جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام: حرب الشائعات لم تنجح على مصر.. واستطعنا تدريب عدة دول على أساليب مكافحة الإرهاب.