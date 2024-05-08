المصريين الأحرار: الأحزاب تؤازر القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي

أكد عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن جميع الأحزاب المصرية تدعم جهود القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري.

وأضاف عصام خليل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج “مساء دي إم سي”، المذاع على قناة "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، أن ما تقوم به إسرائيل في رفح يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الحافل بالجرائم ضد الإنسانية، ويهدد بقطع السبل أمام التحركات الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة في قطاع غزة.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن العدوان الإسرائيلي على رفح يُشكل تصعيداً خطيراً في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويُهدد بوقف مسار المفاوضات، كما يُؤثّر بشكل كارثي على حياة المدنيين الفلسطينيين، ويُعيق وصول المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إليهم.