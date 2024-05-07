مستقبل وطن: اجتياح رفح مؤامرة إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية

أدان المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.

وحذر أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، من عواقب هذه العمليات الغاشمة وما سيترتب عليها من عواقب وخيمة، مؤكدا أن إسرائيل بتعنتها وغرورها تخترق لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية والإنسانية في صمت رهيب من قبل المجتمع الدولى.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن هذه الممارسات الغاشمة من قبل دولة الاحتلال، تهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني من النازحين وتصم آذانها عن نداءات العالم أجمع، لافتا إلى أن هذا التصعيد له انعكاسات كارثية على الأوضاع الإنسانية بالقطاع، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل للموافقة على المبادرة المصرية لإنهاء احتجاز الرهائن الإسرائيليين والإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، ووقف دائم لإطلاق النار.

وأكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أن مصر تدعم ولا تزال القضية الفلسطينية في الوقت الذى تسعى إسرائيل لتحقيق أهداف شخصية من وراء هذا العدوان الجديد، وتدعي أنها الحرب على الارهاب، ولكن اسرائيل تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني.