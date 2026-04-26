جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة 6 في معارك جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 6 في معارك جنوبي لبنان.

و أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قواته هاجمت اليوم شمال خط الدفاع الأمامي مسلحين وبنى تحتية عسكرية لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان : استهدفنا خلايا إطلاق صواريخ ومستودع وسائل قتالية ومباني عسكرية لحزب الله.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن قواته استهدفت في جنوب لبنان مسلحين يعملون داخل مبنى عسكري وآخر على متن دراجة نارية.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ 2 مارس وحتى اليوم بلغت 2509 شهيد و 7755 مصابا



وأكد حزب الله اللبناني أن مواصلة المقاومة استهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي هو رد مشروع على خروقاته المتمادية لوقف إطلاق النار منذ اليوم الأول لإعلان الهدنة المؤقتة.

وقال حزب الله في بيان أن الخروقات الإسرائيلية تجاوزت 500 خرقا برا وبحرا وجوا منذ بداية الهدنة من قصف ونسف وتدمير للبيوت وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وشدد الحزب على أن تمديد الهدنة لأسابيع إضافية كان من المفترض أن يأتي بوقف إطلاق نار حقيقي يوقف فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته واعتداءاته وخاصة نسفه وتدميره للبيوت في الجنوب.

وأضاف الحز : نؤكد أن استمرار العدو في خرقه لوقف إطلاق النار وفي اعتداءاته سيقابل بالرد والمقاومة الحاضرة والجاهزة للدفاع عن أرضها وشعبها وهو حق تكفله المواثيق الدولية.