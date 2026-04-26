جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة 6 في معارك جنوب لبنان

محمود نوفل

أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 6 في معارك جنوبي لبنان.

و أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قواته هاجمت اليوم شمال خط الدفاع الأمامي مسلحين وبنى تحتية عسكرية لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان : استهدفنا خلايا إطلاق صواريخ ومستودع وسائل قتالية ومباني عسكرية لحزب الله.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن قواته استهدفت في جنوب لبنان مسلحين يعملون داخل مبنى عسكري وآخر على متن دراجة نارية.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ 2 مارس وحتى اليوم بلغت 2509 شهيد و 7755 مصابا


وأكد حزب الله اللبناني أن مواصلة المقاومة استهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي هو رد مشروع على خروقاته المتمادية لوقف إطلاق النار منذ اليوم الأول لإعلان الهدنة المؤقتة.

وقال حزب الله في بيان أن  الخروقات الإسرائيلية تجاوزت 500 خرقا برا وبحرا وجوا منذ بداية الهدنة من قصف ونسف وتدمير للبيوت وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وشدد الحزب على أن تمديد الهدنة لأسابيع إضافية كان من المفترض أن يأتي بوقف إطلاق نار حقيقي يوقف فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته واعتداءاته وخاصة نسفه وتدميره للبيوت في الجنوب.

وأضاف الحز : نؤكد أن استمرار العدو في خرقه لوقف إطلاق النار وفي اعتداءاته سيقابل بالرد والمقاومة الحاضرة والجاهزة للدفاع عن أرضها وشعبها وهو حق تكفله المواثيق الدولية.

جنوب لبنان جيش الاحتلال حزب الله مقتل جندي إسرائيلي الصحة اللبنانية

رئيس الوزراء

مصادر: الحكومة تعلن إنهاء العمل بقرار غلق المحلات والمطاعم

محمد عبد اللطيف وزير التعليم

حقيقة تحويل المدارس التجريبية إلى عربي حكومي وعلى من يطبق | فيديو

البيض

بعد هبوط قوي.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم بالأسواق

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات

الدولار

80 قرشا دفعة واحدة.. صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن ترتفع مجددا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

الدولار

ارتفع مجددا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

عداد الكهرباء

أيها أفضل شحن كارت الكهرباء من الشركة أو فوري أو الموبايل؟

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

الإسكان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يبحثان تعزيز التعاون المشترك

بورصة عمان

تداولات بقيمة 8.6 مليون دينار ترفع مؤشر بورصة عمان لـ3852 نقطة

محمد فريد وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: الصناعة أصبحت محرك الاقتصاد المصري وتسهم بـ20% من النمو

بالصور

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الشرقية.. مستندات

امتحانات
امتحانات
امتحانات

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها

إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالتها في الجزائر

الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر

بتكلفة 5 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بمركز ديرب نجم

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

فيديو

سارة سلمان

سارة سلمان تطرح أحدث أغانيها "لاتخسرنى" باللهجة العراقية .. فيديو

شيرين عبد الوهاب

الحضن شوك لـ شيرين عبد الوهاب تكتسح يوتيوب وتتصدر التريند

ازالة تعدي

في المهد.. الأجهزة التنفيذية بالشرقية تشن حملات إزالة فورية للتعديات المخالفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غيرة الأنثى

كريم خالد عبد العزيز

بين الواقع والخيال.. حين يصبح الكرتون ملاذًا للروح

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: بين مهاجمي التراث وتجديد الخطاب الديني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

المزيد