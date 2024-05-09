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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمها مدمنة.. القصة الكاملة لمأساة صغيرة الوراق.. صورة

الطفلة المجني عليها
الطفلة المجني عليها

 

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في تعذيب صغيرة بمنطقة الوراق على يد سائق وزوجته قامت بتربيتها عقب القاء والدتها لها بالشارع. 

تلقي قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طفلة 6 سنوات بها آثار تعذيب ومقيمة بدائرة القسم.

شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة سائق توك توك وزوجته وأنهما يقومان بتربية الطفلة منذ 3 سنوات  وأنهما قاما بالتعدي علي المصابة لتبولها لا إراديا. 

واضافت التحريات بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة  والعقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة ان والد الطفلة مسجون ووالدتها مدمنة مخدرات تخلت عن طفلتها والقتها في الشارع عقب سجن زوجها فاخذها شخص بمنطقة كرداسة ثم سلمها لسائق وزوجته قامت بتولي تربيتها لعدة سنوات وعقب القاء القبض عليهما بسبب اثار التعذيب التي لحقت بالطفلة قالا انها كانت تتبول لا اراديا ما تسبب في قيامهما بمحاولة تأديبها. 

 

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وقال السائق وزوجته، أنهما تسلما الطفلة وأطلقا عليها اسم "منة"، قبل 3 سنوات، عن طريق شاب من مدينة كرداسة تم استدعائه فأرشد عن مكان أم الطفلة بالحي الـ11 في مدينة 6 أكتوبر، وبالقبض عليها تبينّ أنها تُدعى "سحر"، وأصيبت باكتئاب بعد سجن زوجها منذ 3 سنوات، وقررت إيداع طفلتها «سجدة»، 8 سنوات، إحدى دور الرعاية، بينما تخلت عن صغيرتها الثانية لسائق وزوجته مقابل مبلغ مالي فاطلقا عليها اسم "منة"

قالت أم الطفلة إنها مدمنة للمواد المخدرة وتخلت عن الطفلتين واكتفت ببقاء ابنتها الكبرى، 14 عامًا، معها لمعاونتها في التسول. 

 

وتجري النيابة تحقيقات موسعة مع الام المتهمة والمتهمين بتعذيب ابنتها. 

النيابة العامة تعذيب صغيرة الوراق سائق وزوجته قسم شرطة الوراق

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