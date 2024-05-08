قتـ ل الجنرال اليمني.. سهرة حمراء وتهديد بصور فاضحة.. اعترافات صادمة للمتهمين

ينفرد موقع صدى البلد بنشر أسباب الحكم على المتهمين بقـ ـتل الجنرال اليمني اللواء حسن العبيدي، حيث عاقبت المحكمة المتهم رمضان محمد بالإعدام شنقا عقب ورود رأي المفتي في القضية، والمتهم عبدالرحمن أشرف بالسجن 15 عاما والمتهمة إسراء ف بالسجن المؤبد، والمتهمة سهير عبدالحليم بالسجن 15 عاما، وبراءة المتهمة آية محمود.

صدر الحكم في قضية مقـ ـتل الجنرال اليمني برئاسة المستشار منتصر أحمد كحك، وبحضور هاني سرور مدير النيابة، وعضوية المستشارين محمد حلمي حسام وإيهاب طلعت يوسف، وأمانة سر أيمن أحمد عبداللطيف، وهاني أحمد حمودة.

اجرى المتهمون الأربعة امام النيابة العامة محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكابهم للواقعة ارفقت وحدة تخزين الكترونية بها،

ارشدت المتهمة الرابعة النيابة العامة ابان اجراء المتهمين للمحاكاة التمثيلية لكيفية ارتكابهم للواقعة على كيس به مسحوق ابيض اللون كانت قد خبأته بين طيات احد ملابس المجنى عليه بالحمام الخاص بالشقة قررت بأنه للأقراص المنومة التي استخدموها في الواقعة.

ثبت من بطاقة الرقم القومى للمتهمين الثانى والرابعة ان المتهم الثانى من مواليد 12/4/2006 وان المتهمة الرابعة من مواليد 9/3/2007.

اعترافات صادمة



وحيث انه باستجواب المتهمين امام النيابة العامة اقر المتهم الأول بتعرفه على المتهمة الثالثة اثناء تواجدها لدى صديقة لها بمحافظة الفيوم وتوطدت العلاقة بينهما فأقاما سويا وانتقلا من الفيوم الى القاهرة وعمل مع زوج والدتها فترة من الوقت الى ان تركه وانها اخبرته بانه وابان سيرها على كوبرى قصر النيل تعرفت على المجنى عليه أجنبى الجنسية وبرغبته في معاشرتها جنسـ.يا واستضافتها بمسكنه لقاء مبلغ مالى كما قصت له عن مدى ثرائه الواضح عليه وانه يرغب في ان تصطحب معها امراة ثانية فاخبرها بانتواء سرقته ورسما مخططا باحضار المتهمين الثانى والرابعة شقيقتها من الام ووضع عقار كلوزبيكس المنوم له في كوب عصير حتى اذا ما غافله النوم قاموا بالاستيلاء على ما بحوزته.

ودلفا لمحل إقامة المتهمين الثانى والرابعة وعرضوا عليهم خطتهم فوافقوهما على مشاركتهما فحددا دور كل منهم ونفاذا لهذا الاتفاق وفى اليوم المحدد قام بشراء عقار الكلوزبيكس المنوم واعطاه للمتهمة الثالثة كما خبىء سلاح ابيض مطواة بطيات ملابسه وذهبوا جميعا لمحل إقامة المجنى عليه الذى ارسل موقعه على هاتف المتهمة الثالثة حيث صعدت المتهمتان الثالثة والرابعة بصحبته لشقته فيما انزوا هو المتهم الثانى على احد المقاهى بالقرب من العقار وبعد مرور نصف الساعة هاتف المتهمة الثالثة فاخبرته بان المجنى عليه ناولته الأقراص المنومة وانه بدا يعطى مفعولا حيث اصبح غير متزن فهبطت اليهم باسفل العقار واصطحبتهما للشقة محل الواقعة وما ان دلفوا اليها قاومهم المجنى عليه الا انه طعنه بالسلاح الأبيض احرازه في اليد وخنقه بوضع رقبته بين زراعه وقام المتهم الثانى باسقاطه ارضا حيث قاما بتكبيل يديه وقدميه وبتكميم فاه بقطعة من القماش ثم قام بضربه بالسلاح الأبيض في منتصف الرأس.

هنصورك ونفضحك

سأله عن مفتاح الخزينة الا انه رفض الإرشاد عنه فقام المتهم الثانى بنزع ملابسه السفلية عنه مظهرا عورته وهدداه بتصويره فاخبرهما عن مكان المفتاح فقام بفتح الخزينة والاستيلاء على ما فيها وان المتهم الثانى كان ممتطيا المجنى عليه المسجى على وجهه وفى هذه الاثناء كانت المتهمتان الثالثة والرابعة تبحثان في المنزل عن كل ما يمكن سرقته واخذ مفتاح السيارة وسبقهم انصرافا وانتظرهم بها ثم انصرفوا وأضاف بانه كان يعلم بان المجنى عليه كان من الممكن ان يتوفى نتيجة أفعال التعدى التي قاموا بها ، وعقب عودتهم من مكان السرقة اقتسموا مبلغ 24 الف جنيه من المسروقات تقاسموها سويا وتركوا له العملات الأجنبية وباقى المسروقات لتصريفها فقام بالذهاب الى مسكن المتهمة الخامسة وخبأهم وسلاح نارى فرد خرطوش وعدد من الذخائر الخاصين به هناك دون علمها.