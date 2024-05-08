عارٍ من أسفل | ننشر تقرير الأدلة الجنائية في مقـ تل الجنرال اليمني

ينفرد موقع صدى البلد بنشر أسباب الحكم على المتهمين بقـتل الجنرال اليمني اللواء حسن العبيدي، حيث عاقبت المحكمة المتهم رمضان محمد بالإعدام شنقا عقب ورود رأي المفتي في القضية، والمتهم عبدالرحمن أشرف بالسجن 15 عاما والمتهمة إسراء ف بالسجن المؤبد، والمتهمة سهير عبدالحليم بالسجن 15 عاما، وبراءة المتهمة آية محمود.

صدر الحكم في قضية مقـ ـتل الجنرال اليمني برئاسة المستشار منتصر أحمد كحك، وبحضور هاني سرور مدير النيابة، وعضوية المستشارين محمد حلمي حسام وايهاب طلعت يوسف، وأمانة سر أيمن أحمد عبداللطيف، وهاني أحمد حمودة.

وتضمنت الحيثيات تقرير معاينة خبراء الأدلة الجنائية لمسرح الجريمة والوضع الذي وجدوا عليه جثة المجني عليه.

وثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة محل الواقعة : العثور على جثمان المجني عليه بالردهة أمام باب المطبخ مسجي علي وجهه وعارٍ من النصف السفلى من الجسم ومقيد القدمين واليدين من الجهة الخلفية ، ومكمم الفم بقطعة قماش وبه إصابات بالرأس من الخلف وأعلي الحاجب الأيسر، وتبين وجود آثار الاستضافة أعلى منضدة بمنتصف الصالة تتمثل في ثلاثة أكواب زجاجية وزجاجتين بلاستيكية لمياه غازية وزجاجة مدون عليها ID بداخلها عدة أعقاب سجائر وعدة مناديل بحجرة النوم والحمام، وتبين وجود آثار تلوثات بنية اللون يشتبه أن تكون دماء بأرضية الصالة وأخرى على الحائط الأيمن للردهة.

ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية إدارة الفحوص المعملية ، قسم الفحوص البيولوجية والبصمة الوراثية : أن جميع أثار الدماء المرفوعة من محل الحادث وآثار الخلايا العالقة بكوب زجاجي يحتوى على سائل برتقالي اللون وبفوهة علبة بلاستيك بيبسي أعلى منضدة بالصالة وكذا أعقاب سجائر ماركة كابتن بلاك أعلى منضدة بالصالة جميعها تخص المجني عليه حسن صالح محمد جلال العبيدي والبصمة الوراثية الأثار الخلايا العالقة بفوهة زجاجة ID أعلى منضدة بالصالة وبعدد ثلاثة أعقاب سجائر ماركة كابتن بلاك أعلى منضدة بالصالة جميعها تخص المتهمة الثالثة والبصمة الوراثية لاثار الخلايا العالقة بعدد ٢ كوب زجاجي شفاف بداخلها سائل اسود اللون أعلى منضدة بالصالة وبعده (۲) أعقاب سجائر ماركة كابتن بلاك أعلى المنضدة جميعها تخص المتهمة الرابعة ، والبصمة الوراثة الأثار الخلايا العالقة بعقب السجائر المرفوع من أرضية الصالة لخليط من التصنيفات الجينية للبصمة الوراثية للمتهمة الثالثة مع البصمة الوراثية للمتهم الثاني.



كما ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية ان السلاح النارى المضبوط بماسورة غير مششخنة معدة لاستقبال الطلقات عيار 16 مم كامل وسليم وصالح للاستعمال.

وان الطلقات سبع طلقات نارية خرطوش عيار 12 مم كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال . طلقة خرطوش عيار 16 مم كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال . 8 طلقات عيار 9 مم طويل كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال . 7 طلقات عيار 7.62 x 39 مم كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال . 4 طلقات عيار 7.62 x 51 مم كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال .

وثبت بالمقاطع المرئية لكاميرات المراقبة المركبة بالعقار الكائن به الشقة محل الواقعة نزول المجنى عليه لمدخل العقار واصطحابه المتهمتين الثالثة والرابعة والصعود لشقته . وتواجد المتهمين الأول والثانى بأحد المقاهى المجاورة للعقار الكائن به الشقة محل الواقعة.

ثم نزول المتهمة الثالثة لمدخل العقار واصطحابها المتهمين الأول والثانى والصعود لشقة المجنى عليه ونزول المتهمين جميعا من شقة المجنى عليه وبصحبتهم حقيبتى سفر واستقلالهم سيارة المجنى عليه وانصرافهم .