طبيبة شرعية في قتـ.ل اللواء اليمني: كتموا انفاسه وضربوه في مناطق حساسة.. حيثيات المحكمة

ينفرد موقع صدى البلد بنشر أسباب الحكم على المتهمين بقـ ـتل الجنرال اليمني اللواء حسن العبيدي، حيث عاقبت المحكمة المتهم رمضان محمد بالإعدام شنقا عقب ورود رأي المفتي في القضية، والمتهم عبدالرحمن أشرف بالسجن 15 عاما والمتهمة إسراء ف بالسجن المؤبد، والمتهمة سهير عبدالحليم بالسجن 15 عاما، وبراءة المتهمة آية محمود.

صدر الحكم في قضية مقـ ـتل الجنرال اليمني برئاسة المستشار منتصر أحمد كحك، وبحضور هاني سرور مدير النيابة، وعضوية المستشارين محمد حلمي حسام وغيهاب طلعت يوسف، وأمانة سر أيمن أحمد عبداللطيف، وهاني أحمد حمودة.

تضمنت الحيثيات شهادة الطبيبة دعاء عبد الرحمن إسماعيل حسن بمصلحة الطب الشرعى بقيامها باجراء الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليه فتبينت به الإصابات الواردة تفصيلا بتقريرها وعزت الوفاة نتيجة لكتم النفس الناشئ عن عدة أسباب الا وهى الضغط باحكام على فاه وما أحدثت الإصابات به من اجهاد عام فضلا عن تاثير عقار الكلوزابين على تنفسه وان المتهم فارق الحياة قبل مغادرة المتهمين للمسكن وفقا لما اقرت به المتهمتان الثالثة والرابعة

ثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليه الإصابات الاتية :

الضغط على الفتحات التنفسية باحكام مع الاخذ في الاعتبار ان بقية الإصابات المشاهدة والموصوفة بعموم الجثة تشير الى السيطرة على المجنى عليه وهى مهدت لعملية كتم النفس علما بان الكلوزابين المعثور عليه بالعينات الحشوية للمجنى عليه من المواد المهدئة التي قد تؤثر على التنفس وهو مما يعتبر قد ساهم في احداث الوفاة .

ثبت بتقرير المعمل الكيماوى بمصلحة الطب الشرعى ان عدد الست أقراص الدوائية المضبوطة داخل جزء من شريط معنون عليه كلوزابكس والكيس البلاستيكى بداخله مسحوق ابيض اللون ثبت ان الأقراص والمسحوق للكلوزابين وهو من المهدئات .