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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انفراد.. نص شهادة مفتش مباحث غرب الجيزة بقضية الجنرال اليمني| حيثيات المحكمة

الجنرال اليمني اللواء
الجنرال اليمني اللواء حسن العبيدي

يستكمل موقع صدى البلد نشر حيثيات قضية الجنرال اليمني الذي لقى مصرعه على يد 5 أشخاص في بولاق الدكرور، حيث عاقبت المحكمة المتهم رمضان محمد بالإعدام شنقا عقب ورود رأي المفتي في القضية، والمتهم عبدالرحمن أشرف بالسجن 15 عاما والمتهمة إسراء ف بالسجن المؤبد، والمتهمة سهير عبدالحليم بالسجن 15 عاما، وبراءة المتهمة آية محمود.

حيثيات الحكم في قضية مقتل الجنرال اليمني اللواء حسن العبيدي

وينفرد موقع صدى البلد بنشر حيثيات قضية مقـ ـتل الجنرال اليمني التي صدر الحكم فيها برئاسة المستشار منتصر أحمد كحك، وبحضور هاني سرور مدير النيابة، وعضوية المستشارين محمد حلمي حسام وغيهاب طلعت يوسف، وأمانة سر أيمن أحمد عبداللطيف، وهاني أحمد حمودة.

وتضمنت حيثيات قضية الجنرال اليمني شهادة العقيد محمد كمال الدين محمد الصغير مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة، والذي شهد بأن تحرياته السرية أسفرت عن  أنه وبتاريخ 13/2/2024 وأثناء تجوال المتهمة الثالثة ليلا  بحثا عن أشخاص تمارس معهم الرزيلة مقابل مبالغ مالية تقابلت بالمجنى عليه / حسن صالح محمد العبيدى حيث كان يقود سيارته مارا بكورنيش النيل فتجاذبا أطراف الحديث واستقلت معه السيارة  ونشأت بينهما علاقة عابرة وتفحصت حالته وثرائه وحددوا ميعاد  وطلب منها ان تأتيه وبصحبتها أخرى وتبادلا أرقام الهواتف.

فعادت للمتهم الأول المقيم معها بالمسكن والمرتبطة معه بعلاقة غير شرعية والسابق اتهامه في قضيتى قتل وأخبرته عن ثراء المجنى عليه وعن لقائهما وعن مطلبه و اختمرت في ذهنهما الاستيلاء على أمواله فاتفقا على ان تقوم المتهمة الثالثة بوضع أقراص دوائية مخدرة بمشروب تقدمه للمجني عليه ومن ثم إتمام جريمتهم وان تصطحب معها المتهمة الرابعة فاتفقت مع المتهم الأول على الذهاب إليها والاتفاق معها وزوجها عرفيا المتهم الثانى فلما التقوا عرضا عليهما ما انتهينا إليه ودبره  فتلاقت اراداتهم واتفقوا فيما بينهم على ارتكاب الواقعة.

وتضمنت شهادة مفتش مباحث غرب الجيزة بقضية الجنرال اليمني، أن المتهمين رسموا الخطة التي سيقومون بتنفيذها ودور كل منهم فيها ونفاذا لهذا الاتفاق وبتاريخ 15/2/2024 احضر المتهم الأول سلاح ابيض مطواة قرن غزال خبأها بين طيات ملابسه لاستخدامها في إتمام جريمتهم واعطي للمتهمتين الثالثة والرابعة عقار كلوزابيكس المنوم الذى قام بالحصول عليه من احدى الصيدليات فقامت المتهمة الثالثة بمهاتفة المجنى عليه واخبرته انها والمتهمة الرابعة في طريقهما لمسكنه وطلبت منه ارسال موقع الشقة على برنامج الواتس اب وما ان وصلوا لموقع العقار انزوى المتهمان الأول والثانى جانبا بالقرب منه على أحد المقاهى.

وجاء في شهادة مفتش مباحث غرب الجيزة، ضمن حيثيات قضية الجنرال اليمني التي ينفرد بها موقع صدى البلد، وقامت المتهمة الثالثة بمهاتفة المجنى عليه لاستقبالهم بمدخل العقار حتى يتمكنوا من الصعود واصطحابهم للشقة محل الواقعة وما ان صعدوا تجاذبت المتهمة الرابعة أطراف الحديث مع المجنى عليه لتشغيله وأثناء ذلك قامت المتهمة الثالثة بوضع العقار المنوم بكوب عصير وإذابته فيه ولما لم يستجب تأثير العقار طلبت منه بعض الثلج أثناء إحضاره له قامت بوضع كمية أخرى من العقار ثم قامت بإعطاء الكيس الخاص بالعقار المنوم للمتهمة الرابعة وشاغلته حتى قامت بوضع كمية ثالثة منه وفى تلك الاثناء هاتف المتهم الأول والمتهمة الثالثة فأخبرته على كون المجنى عليه وحيدا وان العقار المنوم لم يحدث الأثر المطلوب به بعد وأنه مازال مستيقظا فلم يبالي مصمما على تنفيذ جريمتهم أيا كانت النتائج استعجلها للنزول بأخبار المجنى عليه بحاجتها لشراء بعض المستلزمات والحصول على مفاتيح الشقة والمصعد والعقار.

وأثناء تناول المجنى عليه للمشروب طلبت منه مفتاح العقار والشقق لشراء بعض الأغراض وحال نزولها هاتفت المتهمين الأول والثانى وقابلتهم امام باب العقار فصعدا صاحبتها كل لأداء الدور المتفق عليه وقامت المتهمة الثالثة بفتح باب الشقة فدلفت منه المتهمين الأول والثانى وما ان أبصرهم المجنى عليه حاول الاستغاثة فانهال عليه المتهمين الأول والثانى ضربا محاولين كتم فاه لمنعه من الاستغاثة وقاما بوضع قطعة من القماش في فاه واشهر المتهم الأول للسلاح الأبيض  المطواة احرازه مهدا إياه بها ضاربا له بالجزء الخشبي من مؤخرته حال قيام المتهم الثانى بالتعدى عليه ضربا باليد الا ان المجنى عليه ظل يقاومهما مما دفعهما لشل حركته واحكام السيطرة عليه.

فقام المتهم الثانى بايعاز من المتهمة الثالثة بانزال بنطاله وتجريده من الملابس من الجزء السفلى كاشفا عورته لقهره وإذلاله ادعت المتهمة الثالثة تصويره بهاتفها الجوال حتى يتوقف عن المقاومة إلا انه استمر في المقاومة فقام المتهم الاول بالتعدى عليه بنصل السلاح الأبيض احرازه محدثا اصابته بمنطقة الراس وفروة الراس وقام المتهم الثانى بلكمه باليد والقدم في أنحاء مختلفة من جسده فخارت قواه وسقط رضا على وجهه فقام المتهمين بتوثيقه بقطع ن القماش بيديه ورجليه لتكميم فاه واستمروا في التعدى عليه وقام المتهم الثانى بامتطاء واصابته في منطقة الالية من الجهة اليمنى من الخلف باستخدام سلاح أبيض سكين تحصل عليه من مطبخ المجني عليه.

وأثناء ذلك قامت المتهمتين الثالثة والرابعة بتفتيش الشقة بحثا عن مبتغاهم فجمعا جزءا كبيرا من متعلقات المجنى عليه – هواتف محمولة و برفانات و جهاز بلايستيشن ومبالغ مالية مصرية وأجنبية ومكواة الشعر - في حقيبتي سفر واثناء ذلك أبصرت المتهمة الثالثة وجود خزانة حديدية بارضية غرفة النوم فأخبرت المتهم الأول فسال المجنى عليه عن مفتاحها فرفض فتعدى عليه ضربا وأعطى للمتهم الثانى السلاح الأبيض مطواة وأخذ في التعدى بها عليه فاخبرهم عن مكان المفتاح واستولوا على جميع ما فيها من أوراق وسندات ملكية ومبالغ مالية.

وعقب ذلك عثرت المتهمة الثالثة على مفتاح سيارة المجنى عليه واعطته للمتهم الأول وفى تلك الاثناء انقطعت أنفاس المجنى عليه مفارقا للحياة وتاكدوا من ذلك فتركوه وانصرفوا رفقة المسروقات مستقلين السيارة الخاصة بالمجنى عليه فاستصدر امرا من النيابة العامة بضبطهم وبمواجهتهم بما اسفرت عنه تحرياته اقروا بارتكابهم الواقعة وبان المتهم الأول اخفى جزء كبير من متحصلات السرقة وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقات نارية عدد 27 طلقة مختلفة الاعيرة مما تستخدم على الأسلحة النارية خاصين به  وارشد عن مكانهم بمسكن المتهمة الخامسة حيث تم العثور عليها كما ارشد عن السلاح المستخدم في الواقعة – المطواة - وعن مكان تواجد السيارة الخاصة بالمجنى عليه والتي استولوا عليها عقب الحادث كما ارشدت المتهمتين الثالثة والرابعة عن بعض المسروقات تم العثور عليها بحوزتها . 

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