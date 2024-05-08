رمت عليها مياه مغلية.. ولية أمر تتهم معلمة بتشويه طفلتها في العمرانية

اتهمت سيدة معلمة بمدرسة في العمرانية بتشويه وجه ابنتها تلميذة الصف السادس الابتدائي عقب القاء مياه مغلية عليها من الطابق الاول.

تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا من قسم شرطة العمرانية بتقديم سيدة بلاغ تتهم معلمة في مدرسة خاصة بمنطقة فيصل بتشويه وجه ابنتها بالصف السادس الابتدائي تدعى كارولين مرقس

وذكرت والدة الطفلة المصابة ان ابنتها اثناء توقفها في فناء المدرسة القت معلمة مياه مغلية من الطابق الاول دون النظر الاسفل فسكبت المياه على ابنتها سببت لها تشوها في الوجه والكتف بسبب سخونة المياه التي اصابتها بحروق شديدة من الدرجة الثانية.

واتهمت الام المعلمة بتشويه وجه وجسد ابنتها وطلبت التحقيق معها ومع مسؤولي المدرسة.

وتكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف ملابسات الواقعة وهوية المتسبب في الحادث ومدى صحة اتهام المعلمة وشكلت فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.